ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد "سوبر هاتريك" هالاند

المصدر: البيان

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أحكم المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند قبضته على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل "سوبر هاتريك" في شباك ولفرهامبتون (5-1) لحساب الجولة الـ36 من "البريمير ليغ".

واستعاد الهداف النرويجي نجاعته التهديفية وسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة لأول مرة منذ خماسيته في مرمى لوتون تاون (6-2) في 27 فبراير الماضي ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وأحرز هالاند "سوبر هاتريك" في شباك ولفرهامبتون في الدقائق 12، 35، 45، و54.

ورفع هالاند رصيده إلى 25 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي موسعا الفارق إلى خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه جناح نادي تشيلسي كول بالمر، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 25 هدفا

2- كول بالمر - تشيلسي - 20

=2 ألكسندر إيساك - نيوكاسل يونايتد - 20

4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 19

5- دومينيك سولانكي- بورنموث - 18

6- محمد صلاح - ليفربول- 17

7- بوكايو ساكا - أرسنال - 16

=7 فيل فودين - مانشستر سيتي - 16

=7 جارود بوين - وست هام - 16.

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