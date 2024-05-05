إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي بعد 22 عاماً

المصدر: لندن - أ ف ب

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عاد إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 22 عاماً، بعد فوزه على هادرسفيلد بهدفين نظيفين، أمس، في المرحلة 46 الأخير، وبات ثاني الفرق الصاعدة من الـ «تشامبيونشيب»، بعد ليستر سيتي، وافتتح الويلزي ويس بيرنز التسجيل «ق 27»، وأضاف الجامايكي أومري هاتشينسون الثاني «ق 48».

وأصبح إيبسويتش رابع نادٍ منذ تأسيس الدوري الممتاز عام 1992 يصعد إلى المستوى الأول، قادماً من المستوى الثالث، خلال موسمين متتاليين، ورفع الفريق رصيده إلى 96 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن ليستر، الذي خسر أمام بلاكبرن 0-2، ولم يتمكن من جمع 100 نقطة في موسم واحد.

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