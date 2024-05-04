"سوبر هاتريك" هالاند يقود سيتي للفوز على وولفرهامبتون والاقتراب من استعادة الصدارة

المصدر: وكالات

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قاد النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، فريقه للفوز 5/1 على وولفرهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل هالاند أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 12 من ضربة جزاء و35 والدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، 54، فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 53 سجل هوانج هي تشان هدف وولفرهامبتون الوحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال متصدر الترتيب، مع وجود مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

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