إبراهيم دياز يقود الريال للفوز على قادش والاقتراب من لقب الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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اقترب فريق ريال مدريد خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد الفوز على ضيفه قادش بنتيجة 3/صفر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 34 ببطولة الدوري الإسباني.

وحسم الفريق المدريدي الفوز بهدفين في الشوط الثاني، ويدين بالفضل للاعبه المغربي الشاب إبراهيم دياز الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 51 وصنع الهدف الثاني لجود بيلينجهام في الدقيقة 68.

واختتم خوسيلو أهداف ريال مدريد في الدقيقة 93.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب في الموسم الماضي.

وقد يتوج الريال بلقب الدوري الإسباني الليلة حال تعثر برشلونة الذي يحل ضيفا على قادش صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة في وقت لاحق اليوم السبت.

أما قادش فقد تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر ليبقى مهددا بالهبوط للدرجة الثانية.

وأراح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عددا من نجوم الفريق قبل مواجهة بايرن ميونخ يوم الأربعاء المقبل في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشرك أنشيلوتي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لأول مرة هذا الموسم بعد تعافيه من إصابته في الرباط الصليبي كما تواجد أيضا الثلاثي إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وأردا جولر في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وحاول الفريق المدريدي تسجيل هدف مبكر في أول عشر دقائق، لكن مهاجمه خوسيلو لم يلحق بكرة عرضية من فيران جارسيا بينما تصدى ليديزما حارس مرمى قادش لتسديدة بعيدة من ميليتاو.

وهدد قادش مرمى ريال مدريد بمحاولات خطيرة حيث أهدر كريس راموس فرصة قريبة بتسديدة غريبة خارج إطار المرمى في الدقيقة 22 بينما أنقذ ناتشو فيرنانديز مدافع الريال انفرادا أمام روبن سوبرينو.

وفي آخر خمس دقائق من الشوط الأول، ارتبك حارس مرمى قادش وزملاؤه بخط الدفاع في التعامل مع كرة عرضية وصلت إلى سيبايوس الذي سدد في جسد الحارس بعدها ارتقى جونزالو إسكلانتي لاعب قادش لركلة ركنية بضربة رأس خطيرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 45 قبل أن يطلق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول.

وبدأ الشوط الثاني بإثارة كبيرة في الدقائق الأولى حيث تصدى حارس قادش لمحاولتين خطيرتين أمام أردا جولر وسيبايوس من تسديدات بعيدة المدى.

وفي الدقيقة 50 انفرد كريس راموس مهاجم قادش بالمرمى لكنه سدد الكرة في جسد كورتوا، لترتد الهجمة سريعا بهدف أول للريال سجله إبراهيم دياز بتسديدة رائعة في المقص الأيسر بعد تمهيد من لوكا مودريتش ليسجل اللاعب المغربي هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وشارك جود بيلينجهام في الدقيقة 65 مكان أردا جولر، وبعدما نزوله بديلا هز النجم الإنجليزي شباك قادش بهدف ثان بعد تمريرة من إبراهيم دياز، ليحتفل بيلينجهام بهدفه الثامن عشر ببطولة الدوري هذا الموسم.

واصل أنشيلوتي الدفع بنجوم ريال مدريد تباعا من على مقاعد البدلاء في آخر ربع ساعة حيث شارك فينيسيوس جونيور ثم فيدريكو فالفيردي مكان إبراهيم دياز وإدواردو كامافينجا.

وفي آخر عشر دقائق كاد الريال أن يضيف هدفا ثالثا حيث تابع داني كارباخال رأسية زميله ميليتاو بقدمه في العارضة، بينما أنقذ ليديزما حارس قادش مرماه من رأسية خطيرة لميليتاو.

وحاول فريق قادش تسجيل هدف شرفي برأسية ماكسيمليانو جوميز فوق العارضة بينما سدد روبن ألكاراز كرة من مسافة بعيدة أبعدها تيبو كورتوا بصعوبة.

في المقابل تصدى حارس مرمى قادش لمحاولتين من مودريتش وفينيسيوس بينما رد القائم الأيسر ضربة رأس من خوسيلو الذي نجح في هز الشباك بعدها بثوان بهدف ثالث بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من زميله ناتشو فيرنانديز.

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