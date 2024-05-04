المصري سام مرسي يقود إبسويتش تاون للدوري الإنجليزي الممتاز ويدخل التاريخ

المصدر: وكالات

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بعد غياب 22 عاما، عاد إبسويتش تاون بقيادة نجمه وقائده المصري سام مرسي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسم استثنائي اختتمه بانتصار حاسم على ضيفه هيديرسفيلد تاون يوم السبت.

وتغلب إبسويتش تاون على هيديرسفيلد تاون بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ46 الأخيرة من دوري الدرجة الأولى (الثانية عمليا) ليضمن تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي.

ورفع إبسويتش رصيده إلى 96 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ليستر سيتي.

ولم يصعد إبسويتش لمنافسات الدوري الممتاز منذ آخر مشاركة له في موسم 2001-2002.

ودخل سام مرسي التاريخ بعدما أصبح أول مصري يساهم في تأهل فريقه للدوري الإنجليزي وهو يحمل شارة القيادة.

وانضم مرسي إلى إبسويتش تاون في صيف 2021 عقب رحيله عن ميدلسبروه.

وأصبح المخضرم مرسي (32 عاما) من أهم أعمدة إبسويتش هذا الموسم، فهو رمانة خط الوسط، واللاعب الذي خاض 90 بالمئة من مباريات الفريق، ويعتمد عليه في بدء الهجمات واستلام الكرات من خط الدفاع.

وسجل المصري هدفين في مرمى ستوك سيتي وكارديف هذا الموسم بدوري الدرجة الأولى، كما صنع ستة أهداف لزملائه.

وكان مرسي قاد فريقه إبسويتش تاون في الموسم الماضي للتأهل من دوري الدرجة الثانية للأولى.

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