أرسنال يفوز على بورنموث ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث 3 / صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.

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