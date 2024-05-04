"الجديد شديد"..قميص ليفربول يُثير ضجة في السودان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعان نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعبارة سودانية شهيرة لتقديم قمصانه الجديدة لموسم 2024-2025.

ونشرت صفحة ليفربول في موقع "فيسبوك"، صورة الطقم الجديد لـ"الريدز" والتي ظهر فيها النجم المصري محمد صلاح والمدافع الفرنسي إبرايهما كوناتي، وكتبت عليها العبارة السودانية الشهيرة: "الجديد شديد".

ولاقى منشور ليفربول تفاعلا كبير، حيث اقتحم الجمهور السوداني المتابع لصفحة ليفربول التعليقات مؤكدين أن العبارة حصرية على السودان فيما تفاعل البعض الآخر بشكل ساخر مع المنشور.

وكتب أحد المعلقين: "نادي ليفربول يدشن قمصانه الجديدة بالمقولة السودانية: الجديد شديد"، فيما كتب آخر: "الجديد شديد تقلب التواصل.. ليفربول يقدم قميصه الأساسي بعبارة سودانية، وفقاً لروسيا اليوم".

في حين تفاعل معلق ثالث بشكل ساخر مع المنشور حيث كتب: "كدة صح.. طالما صلاح موجود يبقي التشيرت تحفة"، ورد عليه آخر: "والله ما اعتدنا ولكن غلبتنا قلة حيلتنا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز