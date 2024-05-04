خلفاً لتوماس توخيل..الإسباني لوبيتيجي مرشح لتدريب بايرن ميونيخ

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت أن نادي بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالتعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي.

وبحسب شبكة "سكاي" الألمانية، فإن لوبتيجي /57 عاما/ مرشح لتدريب النادي البافاري في نهاية الموسم عقب رحيل المدرب الحالي توماس توخيل.

وتولى لوبيتيجي تدريب وولفرهامبتون الإنجليزي، وفسخ عقده في أغسطس الماضي، قبل أيام من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق للوبيتيجي تدريب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وإشبيلية.

كما أشارت صحيفة "بيلد" إلى أن بايرن يدرس إمكانية التعاقد مع لوبيتيجي، مع وجود روجر شميت مدرب بنفيكا البرتغالي ضمن قائمة المرشحين للمنصب.

وبعد فشل محاولات التعاقد مع رالف رانجنيك ويوليان ناجلسمان وتشابي ألونسو، مازال بايرن ميونيخ يبحث عن مدرب جديد لخلافة توخيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز