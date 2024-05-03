المهاجم المغربي الكعبي يكرر الإنجاز التاريخي لصلاح في المسابقات الأوروبية

المصدر: البيان

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كرر المغربي أيوب الكعبي الإنجاز التاريخي للنجم المصري محمد صلاح في المسابقات الأوروبية، بعدما سجل "هاتريك" لفريقه أولمبياكوس في شباك أستون فيلا ضمن دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الكعبي ثلاثيته في الدقائق 17، 28، و52 (من ركلة جزاء) ليمنح فريقه اليوناني الفوز على مضيفه الإنجليزي بنتيجة 4-2 ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس"، أن الكعبي بات أول لاعب عربي يسجل "هاتريك" في المسابقات الأوروبية منذ المصري محمد صلاح لليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2022، وفقاً لروسيا اليوم.

وبات الكعبي أيضا أول لاعب في تاريخ أولمبياكوس يصل إلى 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد في المسابقات الأوروبية، وفقا لشبكة "سكواكا"

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب بين أولمبياكوس وأستون فيلا ستقام الخميس المقبل في اليونان.

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