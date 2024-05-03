مانشستر سيتي يضاعف الجوائز الفردية.. فودين وشو يفوزان بجائزة أفضل لاعب في العام

المصدر: ا ب

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فاز مهاجم مانشستر سيتي فيل فودين بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا لهذا العام.تأتي جائزة فودين بعد موسم رائع سجل فيه 16 هدفًا لحامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن. كما قدم 10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات للسيتي.

ضاعف السيتي الجوائز الفردية بفوز خديجة "باني" شو بجائزة السيدات.

حصل فودين على 42% من الأصوات ليتغلب على صاحب المركز الثاني ديكلان رايس من أرسنال وزميله في السيتي رودري في المركز الثالث.

قال فودن: "أسعى جاهداً لأكون أفضل ما يمكنني أن أكونه كل يوم، وهذا يرجع إلى الطريقة التي يسعى بها المدرب وزملائي دائمًا للتحسين والتحسن ... الآن أركز على السعي لإنهاء الموسم بأقصى ما يمكن ومحاولة مساعدة السيتي على الفوز بالمزيد من الألقاب".

فاز بالجائزة، التي يديرها رابطة كتاب كرة القدم، لاعبو السيتي في ثلاثة من السنوات الأربع الماضية، حيث حصل عليها إيرلينغ هالاند العام الماضي وروبن دياش في عام 2021. فاز بها اللاعب الإنجليزي العظيم ستانلي ماثيوز لأول مرة في عام 1948.

شو هي ثاني لاعبة من السيتي تفوز بجائزة السيدات، والتي ذهبت أيضًا إلى نيكيتا باريس في عام 2019.

هذه هي المرة الثانية خلال خمس سنوات التي يحقق فيها السيتي الثنائية، حيث حصل رحيم سترلينغ أيضًا على الجائزة في عام 2019.

تفوقت شو، الدولية الجامايكية، التي سجلت 21 هدفا في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، على لورين جيمس لاعبة تشيلسي وحصلت على 53% من الأصوات. جاء زميلا السيتي أليكس غرينوود ويوي هاسيغاوا في المركزين الثالث والرابع.

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