كونفرنس ليغ: أولمبياكوس يدنو من النهائي بثلاثية المغربي الكعبي وفيورنتنيا يحقق فوزا قاتلا

المصدر: أ ف ب

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دنا أولمبياكوس اليوناني من بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم بفوزه على مضيفه أستون فيلا الانجليزي 4-2، سجل منها المغربي أيوب الكعبي ثلاثية، في ذهاب الدور نصف النهائي، فيما اقتنص فيورنتينا الإيطالي وصيف البطل الموسم الماضي فوزا قاتلاً في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ضيفه كلوب بروج البلجيكي المنقوص 3-2.

وتقام مباراتا الإياب الخميس في 9 مايو.

في المباراة الاولى، فرض المغربي الكعبي نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 16 و29 و56 من ركلة جزاء، فيما أضاف الأرجنتيني سانتياغو هيسي الهدف الرابع (67). وسجل هدفي أستون فيلا أولي واتكنز (45+1) والفرنسي موسى ديابي (52)، واهدر البرازيلي دوغلاس لويز ركلة جزاء (84).

ويسعى أولمبياكوس ثالث الدوري بفارق 4 نقاط عن أيك أثينا المتصدر إلى المقارعة على اللقب المحلي للخروج على الاقل بلقب هذا العام وتلافي الخروج خالي الوفاض من الالقاب للعام الثاني توالياً.

في المقابل، يريد أستون فيلا رابع الدوري الانكليزي والذي يتجه لحجز مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تأكيد طموحه القاري باحراز لقبه الثاني بعد فوزه بدوري الابطال عام 1982.

في برمنغهام، صعق أولمبياكوس مضيفه بهدفين في نصف الساعة الاول عبر المهاجم الكعبي (30 عاما) في الدقيقتين 16 بعدما فاز بمواجهته أمام الحارس روبن أولسن إلا أن الحكم الغاه بداعي التسلل على الهداف قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحته و29 بعد انفرادية جديدة بالحارس.

وعاد أستون فيلا إلى أجواء اللقاء قبل نهاية الشوط الاول بهدف أولي واتكنز بعد تمريرة من الفرنسي موسى ديابي (45+1).

وكان فيلا سجل هدفا بعد 9 دقائق من صافرة البداية برأسية الجامايكي ليون بايلي، الغاه الحكم بسبب خطأ من الفرنسي كليمون لونغليه على احد مدافعي الفريق الضيف.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني، حتى سجل ديابي هدف التعادل بتسديدة "على الطاير" في زاوية صعبة استقرت في مرمى الحارس كونستانتينوس تزولاكيس (52).

وأكمل الكعبي ثلاثيته من علامة الجزاء بسبب لمسة يد على البرازيلي لويز (56)، الذي عاد واهدر ركلة جزاء بعد خطأ من البديل الكولومبي جون دوران على البرتغالي دافيد كارمو داخل المنطقة.

وهو الهدف الـ 30 للكعبي في 45 مباراة مع أولبياكوس هذاالموسم.

وعلى ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا، تقدم فيورنتينا، بهدف ريكاردو سوتيل بتسديدة رائعة استقرت في المرمى بعد تمريرة من نيكولاس غونزاليس (5)، قبل أن يدرك بروج التعادل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على القائد كريستيانو بيراغي داخل المنطقة المحرّمة، ترجمها هانس فاناكين بنجاح (17).

واعاد أندريا بيلوتي فريقه فيورنتينا إلى المقدمة قبل نهاية الشوط الاول بتسجيله هدفه الاول في المسابقة هذا الموسم بعدما تحصل على الكرة داخل المنطقة وظهره للمرمى فاستدار وسدد بقوة بقدمه اليسرى ارضية في الشباك (37).

ورغم النقص العددي في صفوفه اثر طرد لاعب الوسط النيجيري رافايل أونييديكا لتلقيه بطاقتين صفراوين في دقيقتين (61)، أدرك أولمبياكوس التعادل بعد دقيقتين من حالة الطرد بفضل البرازيلي إيغور تياغو، قبل أن يخطف الانغولي مبالا نغولا هدفا قاتلا لفيورنتينا بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم وعادت إليه تابعها بقدمه اليسرى من علامة الجزاء في شباك الحارس نوردين جاكرز المرتمي ارضاً (90+1).

وكان "لا فيولا" خسر نهائي العام الماضي أمام وست هام الانجليزي 1-2.



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