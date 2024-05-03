مربّي نحل بطل مباراة بيسبول في أمريكا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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تحوّل مربّي نحل إلى بطل خلال مباراة بيسبول في الولايات المتحدة، بعدما أزال سرباً من النحل من ملعب في ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، وسط تصفيق الجمهور. وتم تأخير المباراة في دوري البايسبول الأمريكي الشمالي «أم أل بي» بين فريقي «لوس أنجليس دودجرز» و«أريزونا دايموندباكس» مساء الثلاثاء الماضي، بسبب استقرار سرب من النحل على سياج فاصل بين المدرجات وأرض الملعب. وبعد نحو ساعتين من الانتظار، أُحضِر إلى الملعب مات هيلتون، وهو مربي نحل من المنطقة، وتولّى، مستعيناً بأدواته ومرتدياً زيّه الخاص، شفط النحل مزيلاً بذلك السرب عن السياج على أنغام أغنية «هولدينغ آوت فور إيه هيرو» «Holding Out for a Hero» لبوني تايلر، ويعني عنوانها «في انتظار بطل». واستهل النحّال مهمته برشّ مادة غير مميتة على السرب، ثم شفط النحل في مكنسة كهربائية «لإطلاقه لاحقاً»، بحسب ما أفادت «إم إل بي» على موقعها. وبعدما أصبح نجم الأمسية، كوفئ النحّال بجعله يرمي كرة بداية المباراة وسط تصفيق الجمهور. وقال مازحاً بعد إنجازه عمليته الإنقاذية: «اعتقدت أنني هنا فقط لحل مشكلة النحل». وأضاف «كان الناس متحمسين جداً». وهذه ليست المرة الأولى يعطل النحل حدثاً رياضياً في الولايات المتحدة، ففي مارس الفائت، توقفت مباراة ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس في كاليفورنيا (غربي الولايات المتحدة) بين الإسباني كارلوس ألكاراس والألماني ألكسندر زفيريف لمدة ساعتين تقريباً بسبب غزو النحل.

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