رانجنيك يرفض عرض بايرن ويستمر مع منتخب النمسا

المصدر: برلين - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال رالف رانجنيك والاتحاد النمساوي لكرة القدم أمس إن المدرب الألماني قرر الاستمرار مدرباً للمنتخب النمساوي الأول بعد بطولة أوروبا 2024 وعدم الموافقة على تولي تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وأكد رانجنيك في الأسبوع الماضي أن بايرن يجري اتصالات معه بينما يبحث عن بديل لمدربه الحالي توماس توخيل الذي سيرحل عن صفوفه في نهاية الموسم بينما توقعت وسائل إعلام ألمانية توصل الطرفين لصفقة قريباً.

وقال رانجنيك في بيان للاتحاد النمساوي لكرة القدم «أنا ومن كل قلبي مدرب للمنتخب الوطني للنمسا. هذه المهمة تجلب لي الكثير من السعادة وأنا عاقد العزم على الاستمرار في المسيرة التي بدأناها.

أود التأكيد وبوضوح على أن هذا ليس رفضاً لبايرن ميونيخ بل هو قرار اتخذته من أجل فريقي وأهدافنا المشتركة.

تركيزنا بالكامل منصب على البطولة الأوروبية وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل نتيجة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز