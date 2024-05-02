أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينوس آيرس

المصدر: وكالات

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طلب أبناء اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي تُوفي عام 2020 عن 60 عاما من المحاكم نقل رفاته من مقبرة خاصة الى ضريح في العاصمة الارجنتينية، وفقا لما أفاد مصدر قضائي الخميس.

ويهدف الطلب الذي تنظر فيه محكمة في بوينوس آيرس إلى "السماح باستخراج الرفات ونقلها في ظروف أمنية وسرّية"، وفقًا لما جاء في الوثيقة التي كشفت عنها الصحافة المحلية.

وينصّ الطلب حسب ما جاء في الوثيقة أيضا، على وضع الضريح في منطقة بويرتو ماديرو على مقربة من العاصمة الارجنتينية، وذلك "حتى يتمكن عموم الشعب الارجنتيني وجميع مشجّعي كرة القدم حول العالم من تكريم الشخص الذي كان معبود الجماهير الارجنتينية".

ووقّعت على الوثيقة بنات مارادونا، دالما وجيانينا وجانا، بالإضافة إلى شريكته السابقة فيرونيكا أوخيدا، والدة ابنه الأصغر دييغو جونيور. ولدى مارادونا أربعة اولاد آخرين من علاقات خارج نطاق الزواج.

وتتواجد رفات مارادونا الذي قاد الارجنتين للفوز بلقب مونديال 1986 ودافع عن ألوان عدة أندية أبرزها بوكا جونيورز وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في مقبرة بيلا فيستا الخاصة، في ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

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