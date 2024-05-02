الملكي يستعد للاحتفال بلقب الدوري الإسباني وسط صراع برشلونة وجيرونا على الوصافة

المصدر: وكالات

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يستعد جمهور ريال مدريد لبدء الاحتفالات بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت المقبل إذا ما فاز المتصدر على قادش المتعثر وأخفق برشلونة في الانتصار على جيرونا في مباراة ستقام بنفس اليوم.

ويتصدر فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة مع تبقي خمس مباريات على نهاية الموسم، متقدما بفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني و13 نقطة عن جيرونا ثالث الترتيب.

وإذا فاز ريال مدريد على ضيفه قادش صاحب المركز 18، فسيذهب اللاعبون إلى مطعم لمشاهدة مباراة الغريم برشلونة ضد جيرونا العنيد.

وستقرر مباراة القمة القطالونية الفريق الذي سينهي الدوري في المركز الثاني ويؤمن مقعده في كأس السوبر الإسبانية، لكن إذا أخفق برشلونة في الفوز فإن ذلك سيأذن ببدء احتفالات ريال باللقب.

وسيكون المركز الثاني أكثر من جائزة ترضية لبرشلونة في موسم بلا ألقاب.

ومع معاناة النادي من مشاكل مالية متزايدة تتعلق بفاتورة الرواتب الضخمة والديون البالغة 1.2 مليار يورو (1.28 مليار دولار) ومشروع تجديد ملعب كامب نو بقيمة 1.6 مليار يورو، فإن التأهل لكأس السوبر سيكون بمثابة دفعة قوية.

في حين أن إهدار فرصة للمنافسة على مبلغ 6.6 مليون يورو للفوز بالمسابقة التي تقام المملكة العربية السعودية سيكون بمثابة ضربة أخرى لأبطال الموسم الماضي.

وعلى العكس تماما، تبدو مشاكل ريال مدريد أقل بصورة واضحة. وقالت مصادر لرويترز إن هناك نقاش داخل النادي بشأن إقامة الاحتفال التقليدي باللقب في ميدان سيبيليس بالمدينة مباشرة بعد انتهاء مباراة برشلونة أو الانتظار لوقت لاحق حتى لا يكون هناك أي إلهاء قبل مباراة بايرن ميونيخ في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وبعد التعادل 2-2 في ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، يمكن لريال الاعتماد على دعم جماهير ملعب سانتياجو برنابيو لقيادته إلى النهائي 18 في المسابقة في سعيه لتعزيز رقمه القياسي والفوز بدوري الأبطال للمرة 15.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة في ألمانيا عندما انتقد أداء لاعبيه "ستكون 90 دقيقة أخرى من المعاناة ولكن في أجواء نعرفها جيدا. المشجعون سيساعدوننا".

وإذا فاز برشلونة على جيرونا، فحتى لو فاز على قادش فسيتعين على ريال الانتظار حتى 11 مايو، عندما يكون التعادل مع غرناطة كافيا ليعزز رقمه القياسي وحصد لقب الدوري الإسباني للمرة 36 قبل ثلاث مباريات على النهاية.

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