ريال مدريد يسعى للفوز بلقب آخر للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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فيما يسعى للفوز بلقب آخر لدوري أبطال أوروبا، اقترب ريال مدريد بالفعل من إضافة لقب آخر بالدوري الإسباني في خزائنه.

يمكن للفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة الفوز بلقب الدوري الإسباني يوم السبت عندما يستضيف قادش فيما يواجه برشلونة جيرونا إذا جرت الرياح كما يشتهي النادي الملكي.

يستطيع مدريد الفوز باللقب رقم 36 قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بأحد سيناريوهين؛ الفوز على قادش وفشل برشلونة في الفوز على جيرونا، أو إذا تعادل مدريد مع قادش وخسر برشلونة أمام جيرونا.

وبما أن اللقب المحلي يبدو مسألة وقت، فإن أولوية مدريد تتركز على مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.

تعادل ريال مدريد 2-2 في ألمانيا بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور يوم الثلاثاء. ويصل بايرن إلى مدريد يوم الأربعاء المقبل لتحديد الفريق الذي سيواجه الفائز من غريمي نصف النهائي الآخر، باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في النهائي المقرر في الأول من يونيو.

خسرت كتيبة المدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي، بنجومه جود بيلينغهام وفينيسيوس ولاعب الوسط المخضرم توني كروس، مباراة واحدة فقط من 33 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأجرى أنشيلوتي تعديلا على التشكيلة الأساسية للفريق في الجولة السابقة التي فاز فيها ريال مدريد على ريال سوسيداد، لذلك يتوقع أن يريح أيضا بعض اللاعبين الأساسيين ضد فريق قادش المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز الـ18، بفارق خمس نقاط خلف سيلتا فيغو.

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