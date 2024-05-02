دوري أبطال أوروبا.. الحظوظ شبه متساويه وكل الاحتمالات واردة في إياب نصف النهائي

المصدر: وام

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تبقى كل الاحتمالات واردة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نتيجتي مباراتي الذهاب، حيث تعادل ريال مدريد مع مضيفه بايرن ميونيخ 2-2، وفاز بورسيا دروتموند على ضيفه باريس سان جيرمان 1-0.

وتشير نتائج مباراتي الذهاب إلى أن الفرق الأربعة لا تزال تملك حظوظا شبه متساوية في التأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام في العاصمة الإنجليزية لندن على استاد ويمبلي في الأول من يونيو المقبل.

وفي الوقت الذي نجح فيه ريال مدريد في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابية أمام بايرن ميونيخ على ملعب إليانز أرينا، سيبدأ سباقهما من جديد من نقطة الصفر الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، خاصة في ظل إلغاء لائحة الهدف خارج الملعب، وبالتالي فإن الفائز بأي نتيجة في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى ويمبلي.

ولن يختلف الأمر كثيرا في المباراة الأخرى، بعد فوز بورسيا دورتموند على باريس سان جيرمان، على ملعبه سيجنال ايدونا بارك بهدف من دون رد، حيث ستكون مباراة الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو فرصة جديدة للنادي الباريسي، لتعويض تأخره، وأيضاً للفريق الألماني في تأكيد تفوقه إذا نجح في تحقيق نتيجة إيجابية بباريس.

وهذا ما دفع بالإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان للإشادة بفريقه رغم خسارته، وتأكيده بأن الخسارة واردة في كرة القدم، وأن التوفيق لم يكن حليفاً لفريقه في تلك المباراة، وأنه سيحاول تصحيح الأوضاع أمام بورسيا دورتموند على ملعبه في باريس.

ورغم خيبة أمل الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، من تفريط فريقه في الفوز أمام ريال مدريد، فإنه تمسك بحظوظه أيضا، وقال: "هناك 4 أشواط، خسرنا الأول وفزنا بالثاني، الأول لم يكن جيداً والثاني كان جيداً، وعندما تخوض 4 أشواط أمام ريال مدريد، ربما تعاني في نصف ساعة، سنعرف ماذا سيحدث ولا تزال الحظوظ متساوية".

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