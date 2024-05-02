ليفركوزن يواجه روما واختبار لمرسيليا أمام أتالانتا في «يوروبا ليغ»

المصدر: ميلانو - أ ف ب

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يسعى باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني إلى الثأر، اليوم، من روما الإيطالي وصيف بطل الموسم الماضي، حينما يحل ضيفاً عليه، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وقع باير ليفركوزن في مواجهة روما في الدور نصف النهائي العام الثاني توالياً بعدما التقيا الموسم الماضي، وكانت الغلبة للفريق الإيطالي 1 - 0 ذهاباً في العاصمة روما والتعادل 1-1 إياباً في ليفركوزن.

وفي المباراة الثانية، يسعى مرسيليا الفرنسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتأمين بلوغه المباراة النهائية المرة الثانية، وذلك حينما يستضيف أتلانتا الإيطالي في اختبار حقيقي للفريق الجنوبي.

ويعقد مرسيليا، وصيف بطل نسخة 2017 - 2018 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، آمالاً كبيرة على المسابقة القارية، وذلك بعدما فقد آماله في الدوري إذ يحتل المركز السابع بفارق 11 نقطة عن ليل صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى الدور التمهيدي الثالث من دوري الأبطال.

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