كورتوا خارج قائمة منتخب بلجيكا في كأس أوروبا

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

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يغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المبتعد عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني منذ فترة طويلة بسبب الإصابة عن منتخب بلاده المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا هذا الصيف، وفقاً لما أعلن الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا.

وعانى كورتوا «31 عاماً» من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل أغسطس 2023 واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف مارس 2024. التحق بزملائه في ريال مدريد، حيث سيتواجد في ميونيخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتسمت علاقة كورتوا بالمدرب تيديسكو «38 عاماً» بالفتور منذ يونيو 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الألعاب كيفن دي بروين، مفضلاً عليه المهاجم روميلو لوكاكو.

كان كورتوا الذي خاض 102 مباراة دولية منذ بدايته الأولى عام 2011، أعلن في ديسمبر الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

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