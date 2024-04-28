الزمالك يهزم دريمز بثلاثية ويبلغ نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

المصدر: وكالات

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تأهل الزمالك المصري إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على مضيفه دريمز الغاني 3/ صفر، اليوم الأحد، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي، لينجح الزمالك في بلوغ المباراة النهائية، وذلك بنتيجة 3 / صفر في مجموع المباراتين.

ويلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، حامل اللقب، في المباراة الأخرى بقبل النهائي، حيث لم يتم إقامة مباراة الذهاب بالجزائر على خلفية أزمة القمصان الخاصة بفريق نهضة بركان والتي تسببت في عدم إقامة مباراة الذهاب ومن ثم قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) باعتبار الفريق الجزائري خاسرا بثلاثية نظيفة.

وتقدم الزمالك عن طريق حمزة المثلوثي في الدقيقة 12، ثم سجل سامسون أكينولا الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل مصطفى شلبي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

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