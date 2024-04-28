بورنموث يقسو على برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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عزز بورنموث تواجده في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وافتتح الأرجنتيني ماركوس سينيسي التسجيل لبورنموث في الدقيقة 13، فيما أضاف زميلاه التركي إنيس أونال والهولندي جاستن كلويفرت الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و87 على الترتيب.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بورنموث، الذي حقق فوزه الـ13 في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 48 نقطة في المركز العاشر.

في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الـ12 في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 11 فوزا و11 تعادلا، عند 44 نقطة، ليظل في المركز الثاني عشر.

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