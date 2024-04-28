إنتر يواصل احتفالاته بلقب الدوري الإيطالي بثنائية في تورينو

المصدر: وكالات

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واصل إنتر ميلان احتفالاته بالحصول على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه تورينو، اليوم الأحد، في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وتقمص النجم التركي المخضرم هاكن كالهانجولو دور البطولة في المباراة التي أقيمت على ملعب (جوتسيبي مياتزا)، عقب تسجيله هدفي إنتر في الدقيقتين 56 و60 من ركلة جزاء على الترتيب.

وكان تورينو عانى من النقص العددي في اللقاء، عقب طرد لاعبه الكاميروني أدريان تاميز في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الـ28 في البطولة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 89 نقطة، مواصلا التحليق في الصدارة، بفارق 19 نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان.

وكان إنتر حسم رسميا فوزه بلقب الدوري الإيطالي قبل 5 مراحل على نهايته، وذلك للمرة الـ20 في تاريخه الأسبوع الماضي، عقب تغلبه 2 / 1 على مضيفه ميلان في (ديربي الغضب).

في المقابل، تجمد رصيد تورينو، الذي حصل على نقطتين فقط في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، عند 46 نقطة في المركز العاشر.

ويعود آخر فوز لتورينو في البطولة إلى 30 مارس الماضي، حينما تغلب 1 / صفر على ضيفه مونزا، في المرحلة ال30 للمسابقة.

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