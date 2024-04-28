ميسي يفسد الرقم القياسي لنيو إنجلاند ويواصل الإبداع في الدوري الأمريكي

المصدر: د ب ا

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سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي لانتصار كاسح على ملعب نيو إنجلاند ريفولوشن 4 /1 فجر الأحد بالمرحلة الحادية عشرة من القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وأفسد ميسي الرقم القياسي لنيو إنجلاند ريفولوشن الذي حظى بمساندة جماهيرية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاضرين في أرض استاد "جيليت" 65 ألف و612 مشجعا.

وافتتح ميسي التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32 محرزا هدفه التاسع هذا الموسم، قبل أن يحرز هدفه العاشر في الدقيقة 68.

وأكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يساهم في 16 هدفا خلال أول سبع مباريات له في الموسم.

وسجل بنيامين كريماشي الهدف الثالث لإنتر ميامي في الدقيقة 83 من متابعة لتسديدة ميسي، ثم تكفل لويس سواريز الأوروجوياني المخضرم الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة الإسباني، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89 في الوقت الذي سجل فيه توماس شانكالاي الهدف الوحيد لنيو إنجلاند في الدقيقة الأولى من المباراة.

وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنجلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألف و316 مشجعا خلال مواجهة نيو إنجلاند مع لوس إنجليس جالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأمريكي في 2002.

وعزز إنتر ميامي موقعه في صدارة القسم الشرقي رافعا رصيده إلى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.

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