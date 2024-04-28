تشيلسي يفرض تعادلاً مثيراً على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتفى أستون فيلا بالتعادل مع ضيفه تشيلسي بنتيجة 2/2 في مباراة مثيرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

لم يستغل أستون فيلا تقدمه بهدفين سجلهما مارك كوكورييا لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه ومورجان روجرز في الدقيقتين 4 و41، بل انتزع الضيف اللندني التعادل بهدفي نوني مادويك وكونور جالاجر في الدقيقتين 62 و81.

وفرط أستون فيلا في نقطتين ثمينتين في مساعيه للابتعاد بالمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله حاليا برصيد 67 نقطة، بينما بقى تشيلسي في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

تعرض تشيلسي لصدمة مبكرة حيث استقبل مرماه هدفا مبكرا بعد مرور أربع دقائق سجله لاعبه مارك كوكورييا بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من لوكاس ديني ولمسة من جون ماكجين.

وحاول تشيلسي التعويض لكن محاولات بينوا بادياشيلي وميخايلو مودريك ومويسيس كايسيدو لم تكن كافية لهز شباك الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز.

ووقف الحظ عائقا كبيرا أمام نيكولاس جاكسون حيث لم يهنأ بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15 بسبب وقوعه في مصيدة التسلل بينما تصدى القائم لضربة رأس من المهاجم الغاني في الدقيقة 34.

وزادت الإثارة في آخر عشر دقائق حيث أنقذ دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي فرصة مؤكدة أمام أولي واتكينز في الدقيقة 36 وبعدها بثلاث دقائق سدد كونور جالاجر لاعب تشيلسي كرة بجوار القائم.

وعزز مورجان روجرز تفوق فريقه بإحراز الهدف الثاني لأستون فيلا بتسديدة في الزاوية اليمنى لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول بالتفوق بثنائية.

وتحسن أداء تشيلسي نسبيا في الشوط الثاني بينما تأثر أستون فيلا بإصابة حارسه الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، ليتهدد مرمى أصحاب الأرض بمحاولات قريبة من المرمى لنونو مادويك وتياجو سيلفا حتى سجل نونو مادويكي هدف التعادل بتسديدة أرضية في الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 65 سدد كول بالمر ركلة حرة حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيسر لتضيع فرصة على تشيلسي لإدراك التعادل، وأبعد روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا محاولة خطيرة أمام مادويكي في الدقيقة 72.

وكان بيتروفيتش يقظا في التصدي لتسديدة ليون بايلي مهاجم أستون فيلا في الدقيقة 73، ورد بالمر بتسديدة جديدة بجوار القائم في الدقيقة 77.

وترجم الضيوف تفوقهم بإحراز هدف التعادل بتسديدة رائعة للاعب الوسط كونور جالاجر في المقص الأيمن.

وانتفض أستون فيلا مجددا بتسديدة لمدافعه الشاب كونسا فوق العارضة بينما أضاع أولي واتكينز فرصة خطيرة بتسديدة فوق العارضة بالدقيقة 88.

وكاد تشيلسي أن يخطف الفوز في الوقت بدل الضائع حيث أضاع كول بالمر انفرادا تاما بتسديد الكرة في جسد الحارس بالدقيقة 95 وبعدها بثوان هز المدافع الفرنسي آكسيل ديساسي الشباك بهدف ثالث، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت باحتساب مخالفة ضد زميله بينوا بادياشيلي ليحصل كل فريق على نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز