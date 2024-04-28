الترجي يهزم الزمالك ويتوج بكأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد

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توج الترجي التونسي بلقب بطولة كأس الكؤوس الافريقية لكرة اليد والتي اختتمت السبت بمدينة وهران الجزائرية عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 30-25 في المباراة النهائية.

وتوج الترجي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وتفوق الفريق التونسي على مدار المباراة ووصل الفارق بينه وبين الزمالك الى خمسة أهداف في أغلب فتراتها قبل أن يتقلص الفارق إلى أربعة أهداف في الوقت الأخير من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الترجي بنتيجة 16-11 ليواصل التقدم في الشوط الثاني بنفس الفارق.

وتألق اصيل المني حارس الترجي الذي نجح في التصدى لعدة تصويبات خطيرة قبل نهاية المباراة ليحرم الزمالك من تقليص الفارق.

وحصد الأهلي المصري على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق أمل سكيكدة الجزائري بنتيجة 37-28 في المباراة التي أقيمت على صالة ميلود هدفي.

تقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 19-15 قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني، منهيا اللقاء بنتيجة 37-28.

وكان الأهلي تأهل لكأس العالم للأندية عقب الفوز على الزمالك في المباراة النهائية ببطولة كأس السوبر الإفريقية بنتيجة 23-21، في البطولة التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية.

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