بعد خسارته بخماسية أمام نيوكاسل..هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي وتعثر يونايتد

المصدر: وكالات

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هبوط شيفيلد يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 5-1 أمام نيوكاسل، وفرط فريق مانشستر يونايتد في فوز كان بمتناوله بالتعادل مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 1/1 على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 35 بالدوري الإنجليزي اليوم السبت.

لم يحافظ مانشستر يونايتد على تقدمه بهدف الجناح البرازيلي أنتوني في الدقيقة 79.

بل سجل زكي أمدوني التعادل للضيوف في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أقرتها تقنية حكم الفيديو المساعد ضد الحارس الكاميروني أندري أونانا.

وفقد مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة جديدة عن سباق التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم الجديد حيث بقى في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

أما بيرنلي تمسك بآماله الضعيفة في الهروب من شبح الهبوط رافعا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وبنفس النتيجة تعادل فولهام مع ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1/1.

وتقدم فولهام بهدف رودريجو مونيز في الدقيقة 52 بينما سجل جيفري شلوب هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 87.

ورفع فولهام رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر خلفه كريستال بالاس برصيد 40 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتأكد هبوط شيفيلد يونايتد لدوري الدرجة الثانية بخسارته الثقيلة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5/1.

سجل ألكسندر إيزاك "ثنائية" وبرونو جيمارايش وكالوم ويلسون وبين أوسبورن لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه الأهداف الخمسة لنيوكاسل يونايتد في الدقائق 26 و54 و61 و65 و72، بينما سجل أنيل أحمدهودجيتش في الدقيقة 5.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 16 نقطة ف المركز العشرين والأخير ليتأكد هبوطه للدرجة الثانية.

كما فاز ولفرهامبتون على لوتون تاون بنتيجة 1/2.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين سجلهما هوانج هي تشان وتوتي جوميز في الدقيقتين 39 و50 بينما سجل كارلتون موريس هدف لوتون تاون الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

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