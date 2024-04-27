كاين يؤكد جاهزية بايرن لمواجهة ريال بثنائية أمام فرانكفورت بالدوري الألماني

المصدر: وكالات

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أكد المهاجم الانجليزي هاري كاين جاهزية بايرن ميونيخ الذي خسر لقب الدوري الالماني المهيمن عليه منذ 11 موسما لصالح باير ليفركوزن، لاستحقاقه القاري أمام ريال مدريد الاسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وسجل كاين هدفي العملاق البافاري في الدقيقتين 9 و61 من ركلة جزاء، رافعا رصيده في صدارة الهدافين إلى 35 هدفاً في 31 مباراة في "بوندسليغا" هذا الموسم.

واقترب كاين من الرقم القياسي لاكثر عدد من الاهداف في الدوري خلال موسم واحد والمسجل باسم هداف بايرن السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي (41).

وسجل الفرنسي هوغو إيكيتيكي هدف فرانفكورت (23)، غداة انضمامه نهائيا إلى النادي الألماني الذي فعّل بند شراء عقده من باريس سان جرمان عقب انتقاله إليه معارا في يناير.

ورفع بايرن رصيده في المركز الثاني إلى 69 نقطة خلف المتوج حديثاً باير ليفركوزن الذي يلعب لاحقاً أمام شتوتغارت، فيما عزز لايبزيغ من حظوظه بالمشاركة في دوري الابطال بفوزه على ملاحقه المباشر على هذه البطاقة ضيفه بوروسيا دورتموند 4-1.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 57 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن فرانكفورت السادس.

على ملعب "أليانز أرينا" وجه بايرن رسالة شديدة اللهجة الى ريال مدريد قبل مواجهته النارية معه بعد ثلاثة أيام في ميونيخ في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأم،

وذلك بتحقيقه انتصاره الرابع توالياً في مختلف المسابقات، كما ثأر من خسارته أمام فرانكفورت 1-5 ذهاباً.

وافتتح بايرن التسجيل عبر كاين بعد مجهود فردي من النمسوي كونراد لايمر الذي قطع الكرة في منتصف الملعب وقاوم ثلاثة مدافعين ليتوغل داخل المنطقة ويمرر إلى المهاجم الانجليزي الذي سدد في الشباك (9).

ولم يتأخر فرانكفورت في ادراك التعادل عبر مهاجمه إيكيتيكي (21 عاماً)، فسدد كرة رائعة من 20 مترا بعدما تلاعب بتوماس مولر (23).

وتلقى بايرن ضربة معنوية باصابة لايمر الذي اشتكى من آلام في ساقه اليمنى وخرج من الملعب ليحل الكسندر بافلوفيتش بدلا منه (28).

وحال قائد فرانكفورت الحارس كيفن تراب من دون زيادة بايرن غلته بتصديه بداية لتسديدة مولر (26) واخرى من الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ من 18 متراً (30)، وثالثة من البرتغالي رافايل غيريرو من الامتار الستة اصطدمت بالقائم وخرجت (45).

وعاد بايرن للمقدمة بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لاحتساب ركلة جزاء اثر خطأ على مولر الذي تعرض لضربة بمرفق روبن كوخ ترجمها كاين بنجاح (61).

وواصل لايبزيغ سلسلة انتصاراته بفوزه الرابع توالياً وجاء على حساب دورتموند 4-1.

ولم يذق لايبزيغ طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 11 الاخيرة في مختلف المسابقات، كانت في عقر دار بايرن 1-2 في 24 فبراير (حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين).

من ناحيته، تعرض دورتموند لخسارته الاولى منذ العاشر من أبريل أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية، ليحقق فوزين مقابل تعادل قبل أن يسقط أمام لايبزيغ.

ومُني دورتموند بضربة معنوية قبل مواجهته الاوروبية أمام سان جرمان في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في حين اجرى مدربه إدين ترزيتش 4 تغييرات في التشكيلة الاساسية.

وتقدم دورتموند بهدف الانجليزي جايدون سانشو الخالي من الرقابة أمام المرمى بعد تمريرة عرضية من ماريوس وولف فشل دفاع لايبزيغ في التعامل معها (20)، ليرد لايبزيغ بعد ثلاث دقائق عبر هدافه البلجيكي لوا أوبيندا والعودة إلى "في أيه آر" لتأكيد عدم وجود حالة تسلل (23).

ورفع أوبيندا رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 24 هدفاً.

وأنهى لايبزيغ الشوط متقدما بتسديدة قوية من كزافه شلاغر صدها الحارس السويسري غريغور كوبل وتابعها السلوفيني بنجامان سيسكو تحت العارضة (45+2).

واستهل لايبزيغ الشوط الثاني كما اختتم الاول، فسجل ثالث أهدافه عبر الفرنسي محمد سيماكان بعد تمريرة من أوبيندا الذي اخترق المنطقة (46)، قبل أن يختتم استعراضه بهدف كريستوف باومغارتنر (82).

وفاز فيردر بريمن على مضيفه أوغسبورغ 3-0، وفولفسبورغ على مضيفه فرايبورغ 2-1.

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