صراع اللقب يرفع وتيرة المنافسة في الجولات الأخيرة من الدوريات الأوروبية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اقتراب أبرز الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم من مرحلة الحسم، ارتفعت وتيرة المنافسة على اللقب بين فرق الصدارة، وذلك بالنسبة لكل من الدوري الإنجليزي، والدوري الاسباني، والدوري الفرنسي، فيما تم حسم الناديان المتوجان بلقبي الدوري الإيطالي، والدوري الألماني، وهما انتر ميلان، وباير ليفركوزن على الترتيب.

وفي الدوري الإنجليزي، وعقب خسارة ليفربول أمام ايفرتون 0-2، وفوز أرسنال على تشيلسي 5-0، وفوز مانشستر سيتي على برايتون 4-0، ارتفعت وتيرة المنافسة على اللقب مع تبقي 4 مباريات لأرسنال، و5 مباريات لمانشستر سيتي.

ويتصدر الآن أرسنال جدول الترتيب بـ77 نقطة، يليه مانشستر سيتي 76 نقطة، ثم ليفربول 74 نقطة، وإن كان الأخير قد تراجعت حظوظه بالمنافسة على اللقب.

وينتظر أرسنال أن يلتقي في مبارياته المتبقية كل من توتنهام هوتسبير، وبورنموث، ومانشستر يونايتد، وايفرتون، فيما سيلتقي مانشستر سيتي مع كل من نوتنجهام، وولفرهامبتون، وفولهام، ووست هام، كما يلتقي ليفربول مع كل من، وست هام، وتوتنهام، واستون فيلا، وولفرهامبتون.

وقال بيب جوارديو مدرب مانشستر سيتي في تصريحات عقب فوز فريقه أمس على برايتون ” تنتظرنا 5 مباريات مقبلة، علينا أن ننظر إلى الأمام".

وأضاف "الفوز بلقب الدوري الإنجليزي أمرا غير سهل علينا العمل بقوة، جميعها مباريات صعبة".

وقال جوارديو "ما حدث لليفربول من الممكن أن يحدث لنا، وكذلك لأرسنال، فكل الأمور واردة في كرة القدم".

وعلى صعيد الدوري الاسباني، وبعد فوز ريال مدريد الأسبوع الماضي، على برشلونة، وانفراده بصدارة جدول ترتيب المسابقة، بـ81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني “70 نقطة”، فقد اقترب كثيرا من اللقب، مع تبقى 6 مباريات لكل فريق قبل الختام.

وينتظر أن يلتقي ريال مدريد مع كل من، ريال سوسيداد، وقادش، وغرناطة، وديبور تيفو، وفيا ريال، وريال بيتس، فيما سيلتقي برشلونة مع كل من فالنسيا، وجيرونا، وريال سوسيداد، والميريا، ورايو فاليكانو، واشبيلية.

وفي الدوري الفرنسي، يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب بـ69، نقطة، وبفارق 11 نقطة عن موناكو أقرب ملاحقيه “58 نقطة”، قبل 4 جولات من الختام.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز في مباراة واحدة، من أجل حسم اللقب، وذلك في حال عدم خسارة موناكو لأي من مبارياته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز