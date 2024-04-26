دي بروين يكيل المديح لفودين بعد تألقه في فوز مانشستر سيتي على برايتون

المصدر: أ ف ب

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يعتقد صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين، أن كرة القدم الفريدة التي يقدمها فيل فودين، زميله في فريق مانشستر سيتي، ارتقت به لمستوى أعلى.

وعقب تسجيل اللاعب الدولي الإنجليزي هدفين في فوز مانشستر سيتي 4 / صفر على مضيفه برايتون أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وصل عدد أهدافه إلى 24 في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن.

هذا الرقم يمثل أفضل إنجاز له خلال موسم واحد طوال مسيرته الكروية المميزة مع فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، مع بقاء ست مباريات لمانشستر سيتي في موسم 2023 / 2024، الذي شهد تأهل الفريق للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد الشهر القادم.

والأكثر من ذلك، فقد وصل اللاعب الهجومي المتعدد الاستخدامات /23 عاما/ أيضا للهدف رقم 51 في مشواره بالدوري الإنجليزي حتى الآن.

ورغم تأثير فودين على الفريق، فإنه لم يفقد أهميته عند دي بروين، إلا أنه أكد أن مستوى زميله تحسن أكثر هذا الموسم.

وقال دي بروين: "الآن، يتمتع فيل بثقة اللعب بشكل مركزي، حتى اليوم لم نلعب مع أي جناحين، لذلك لعبنا نحن الاثنان بشكل مركزي بعض الشيء وكان علينا الذهاب إلى الجناحين في بعض الأحيان".

وأضاف في تصريحات أبرزها الموقع الألكتروني الرسمي لمانشستر سيتي أن "فيل يفعل ما يفعله منذ ستة أو سبع سنوات حقا، وليس الأمر كما لو أنه للتو دخل إلى الساحة، لقد كان يفعل هذا لسنوات وساعدنا في الفوز بالألقاب، هذا العام ارتقى إلى مستوى جديد".

وافتتح دي بروين التسجيل في فوز مانشستر سيتي الكاسح على برايتون، حيث أحرز أول هدف برأسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان الدولي البلجيكي مسرورا بالهدف الذي أحرزه في ملعب (آميكس).

وكشف: "هذا لا يحدث كثيرًا، أليس كذلك؟ كايل والكر قدم تمريرة جيدة لي، وأعتقد أن المدافع كان يريد فقط توجيه الكرة بالرأس، وأعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها الوصول إليها هي القفز نحو الكرة".

وتقدم مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، للمركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 76 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة خلف أرسنال (المتصدر)، الذي خاض 34 لقاء حتى الآن.

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