باريس سان جرمان على موعد مع التتويج قبل استحقاقه القاري

المصدر: أ ف ب

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يملك باريس سان جرمان فرصة ذهبية لضمان لقبه الثالث توالياً والثاني عشر في تاريخه، عندما يستضيف لوهافر السادس عشر، السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويعوّل باريس سان جرمان على عاملي الأرض والجمهور للتتويج باللقب والابتعاد بفارق لقبين عن ثاني افضل المتوجين في الدوري سانت إتيان، كونه يبتعد بفارق 11 نقطة في الصدارة عن مطارده المباشر موناكو.

كان النادي المملوك قطرياً قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب الأربعاء، عندما تغلّب على مضيفه لوريان 4-1 بينها ثنائية لكل من عثمان ديمبيليه ونجمه كيليان مبابي، لكن فريق الإمارة أجل تتويجه بفوزه على ليل 1-0.

- "ما يحدث مثير" -

ويبدو أن النادي الباريسي لن يهدر الفرصة السبت وسيستغل بالتالي النتائج المخيبة لضيفه الذي مني بأربع هزائم في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار (فاز مرة واحدة في مبارياته الـ12 الاخيرة)، خصوصا وأنه يدرك جيدا أن النقاط الثلاث وحدها ستمكنه من الاحتفاظ باللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة موناكو ومضيفه ليون الأحد.

كما أن نادي العاصمة سيحرص على طيِّ صفحة الدوري للتفرغ إلى مباراتيه ضد بوروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأول والسابع من الشهر المقبل، كون الرابطة أجلت مباراته مع مضيفه نيس ضمن المرحلة الثانية والثلاثين والتي كانت مقرّرة بين استحقاقه القاري، إلى 15مايو لتمكينه من الاستعداد الجيد للمسابقة التي لا يزال يلهث وراء لقبه الأول في تاريخه بها.

وقال المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي بعد الفوز على لوريان: "ما يحدث لباريس سان جرمان مثير" مع اقتراب لقب الدوري واحتمال تحقيق ثلاثية كون بلغ نهائي مسابقة الكأس حيث سيلاقي ليون الشهر المقبل.

وأوضح "لقد قمنا بواجبنا، وكنا جادين في النقاط الثلاث، مع العديد من التغييرات"، مضيفاً مازحاً بخصوص الاقتراب من اللقب: "طالما أننا لم ننته من العام الدراسي، لا يمكننا الحصول على الدرجة النهائية".

واعترف قائلا "لكن ما يحدث مثير. في الدوري الفرنسي نحن قريبون من الفوز، ولكن هناك شهر لنهاية الموسم، لا يزال أمامنا أشياء يجب إنجازها، سبع أو ثماني مباريات، قبل الوصول الى الثامنة (نهائي دوري أبطال أوروبا) يجب أن نبقى مركزين".

- بريست لاستعادة التوازن -

وسيحاول موناكو مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة وتحقيق فوزه الخامس تواليا والحفاظ على فارق النقاط الخمس على الأقل التي تفصله عن بريست الثالث في سعيه الى الظفر بالبطاقة الثانية المؤهلة مباشرة الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

ولن تكون مهمة فريق الإمارة الذي يملك فرصة تأجيل تتويج نادي العاصمة باللقب في حال تعثره امام لوهافر، سهلة أمام ليون الذي يرغب في العودة الى سكة الانتصارات بعد خسارته امام سان جرمان 1-4، من أجل تعزيز حظوظه في انتزاع بطاقة كونفرنس ليغ الموسم المقبل على الأقل.

ويحتل ليون المركز التاسع بفارق سبع نقاط خلف نيس صاحب المركز السادس المؤهل الى المسابقة القارية الثالثة، وبفارق 11 نقطة خلف ليل صاحب المركز الرابع المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويمني بريست النفس باستعادة موقعه بعد خسارتين متتاليتين كلفتاه التخلي عن المركز الثاني، كما أنه بات مهددا بشدة من ليل الرابع حيث تفصل بينهما نقطة واحدة في صراعهما على بطاقة الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة.

ويخوض بريست الساعي الى مواصلة موسمه الاستثنائي في الدوري، اختبارا صعبا في ضيافة جاره رين السابع، فيما يحل ليل ضيفا على متز الخامس عشر والذي تخلص من المركز السابع عشر قبل الاخير بفوزين متتاليين على لنس (2-1) ولوهافر (1-0).

ويدين متز بصحوته الى مهاجمه الجورجي جورج ميكوتادزه الذي سجل سبعة أهداف في المباريات السبع الاخيرة التي حقق خلالها فريقه أربعة انتصارات.

أشاد به مدربه الروماني لازلو بولوني بالقول "إنه مبابي نادي متز".

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء مونبلييه مع نانت.

ويلعب الأحد أيضا لوريان مع تولوز، وكليرمون فيران مع رينس، وستراسبورغ مع نيس، ومرسيليا مع لنس.

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