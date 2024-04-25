الحكومة تشرف على الاتحاد الإسباني لكرة القدم حتى إجراء انتخابات جديدة

المصدر: وكالات

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أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس تشكيل لجنة خاصة لإدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى إجراء انتخابات جديدة.

وقال المجلس الوطني للرياضة، الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرياضة، في بيان إن القرار اتخذ "ردا على الأزمة في الاتحاد ودفاعا عن المصلحة العامة لإسبانيا".

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من الفضائح بعد تحقيق في الفساد أثارته قبلة غير مرغوب فيها من رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس للاعبة جيني إيرموسو في حفل توزيع ميداليات فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات في الملعب في سيدني العام الماضي.

وقال المجلس الوطني للرياضة "اتخذت الحكومة الإسبانية هذا القرار من أجل تصحيح الوضع الخطير الذي يمر به الاتحاد المحلي لكرة القدم والسماح له ببدء فترة من التجديد. هذه اللجنة سيرأسها أشخاص مستقلون يتمتعون بمكانة معترف بها".

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