آمال ليفربول باللقب تصاب بنكسة بسقوطه في دربي ميرسيسايد

المصدر: ا ف ب

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مُنيت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بنكسة كبيرة بعد سقوطه على يد مضيفه ايفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد "الأربعاء" في المرحلة التاسعة والعشرين المؤجلة، فيما أوقف مانشستر يونايتد نزيف النقاط بفوز صعب ومتأخر على شيفيلد يونايتد متذيّل الترتيب 4-2. ويدين ايفرتون بفوزه الى ثنائية جاراد برانثويت (27) ودومينيك كالفرت-لوين (58).

وتُعد الخسارة قاسية بالنسبة لآمال ليفربول في تحقيق اللقب في موسم مدربه الالماني يورغن كلوب الاخير في أنفيلد، إذ بات يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر بعد فوزه الكاسح على تشلسي 5-0 "الثلاثاء"، فيما يتقدم بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب مع مباراتين أقل، سيخوض احداهما أمام مضيفه برايتون الخميس.

وفي حال فوز رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فسيتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بعدما مُني بخسارته الثالثة في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات.

وكان ليفربول يمني النفس بالإبقاء على آماله بالتتويج بعد خروجه المخيب من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي كان مرشحا بقوة للظفر بلقبها، اضافة إلى خروجه من ربع نهائي كأس إنجلترا.

من ناحيته، عزّز إيفرتون آماله في البقاء في دوري الاضواء بعدما كان قد حُسم من رصيده ثماني نقاط في وقت سابق من هذا الموسم لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف، وبات في رصيده 33 نقطة في المركز السادس عشر.

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