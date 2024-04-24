يوكوهاما الياباني يتجاوز أولسان ويلاقي العين في نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: وكالات

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تأهل فريق يوكوهاما مارينوس الياباني، إلى نهائى دوري أبطال آسيا للموسم الحالى 2023-2024، بفوزه المثير على ضيفه أولسان هيونداى بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 5-4 بضربات الترجيح في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء علي ملعب يوكوهاما في اليابان.

وإنتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بنتيجة 3-2 للفريق الياباني صاحب الأرض ليتعادل الفريقين 3-3 بمجموع المباراتين بعدما فاز الفريق الكوري ذهاباً بهدف دون مقابل.

تقدّم بسرعة بثلاثية بعد نصف ساعة على صافرة البداية، حملت توقيع أساهي أويناكا (13 و30) والبرازيلي المخضرم أندرسون لوبيس (21).

وفيما كان وصيف 1990، عندما كان يحمل اسم نيسان يوكوهاما، يتّجه لتأهل مريح إلى النهائي، قلّص أولسان الفارق عبر البرازيلي ماتيوس ساليس من كرة رأسية (35).

وما زاد الطين بلّة ليوكوهاما طرد تاكومي كاميجيما بعد لمسه الكرة بيده داخل المنطقة، واحتساب ركلة جزاء ترجمها السويدي داريان بويانيتش (42)، فقلّص أولسان الفارق إلى 2-3، وعادل نتيجة المبارتين 3-3.

بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني والشوطين الإضافيين، فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح تحت الأمطار.

خيّم التعادل قبل أن يُهدر كيم مين-سو ركلة صدّها حارس يوكوهاما وليام بوب، ليزرع البرازيلي إدورادو ركلة الفوز 5-4 ويحجز بطاقة النهائي.

ويستضيف يوكوهاما ذهاب النهائي في 11مايو، فيما يحتضن العين الإياب في الخامس والعشرين منه.

وكان العين تغلب في نصف النهائي على الهلال السعودي حامل اللقب أربع مرات قياسية 5-4 بمجموع المبارتين.

ورغم خروجه، كان أولسان قد حجز بطاقته إلى مونديال الأندية الموسّع بمشاركة 32 فريقاً العام المقبل في الولايات المتحدة، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي.

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