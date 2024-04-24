مانشستر سيتي يفقد جهود هالاند أمام برايتون

المصدر: وكالات

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يفتقد فريق مانشستر سيتي، المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لجهود مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند في مباراة الفريق أمام برايتون المقرر إقامتها غدا الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هالاند غاب عن المباراة التي فاز فيها فريقه على تشيلسي يوم السبت الماضي في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث عانى من إصابة عضلية والآن استبعد من مواجهة برايتون.

وأكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني، أن إصابة المهاجم الذي سجل 20 هدفا ليست خطيرة، ومن الممكن أن يعود في مواجهة نوتينجهام فورست يوم الاحد المقبل، وأن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة فيل فودين وجون ستونز بعد أن حصلا على الضوء الأخضر بعدما غابا في الفترة الماضية.

وقال جوارديولا :" إيرلينج ليس جاهز لمباراة الغد، اللاعبان الآخران جاهزان".

وأضاف :" أعلم أنها ليست إصابة كبيرة، ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذه المباراة".

ويتواجد مانشستر سيتي، حامل اللقب، خلف أرسنال، المتصدر، بفارق أربع نقاط ولديه مباراتين مؤجلتين، فيما يلعب ليفربول، الوصيف، في مباراة ديربي ميرسيسايد في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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