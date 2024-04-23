3 من 6.. محصلة مقنعة للمنتخبات العربية في الطريق إلى أولمبياد باريس

المصدر: دبي-علي شدهان

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تمكنت المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا بنسختها السادسة لكرة القدم تحت 23 عاما، المتواصلة في قطر منذ 15 أبريل الجاري حتى 3 مايو المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، من تحقيق نتيجة مقنعة في ختام دور المجموعات الحاسم، بتأهل 3 من أصل 6 منتخبات عربية بجدارة، السعودية، ثاني مجموعته الرابعة ب6 نقاط، وقطر، أول مجموعته الأولى ب7 نقاط، والعراق، أول مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط.

النسخة السادسة

وتشارك في النسخة السادسة من بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، 6 منتخبات عربية، الإمارات والسعودية وقطر والكويت والعراق والأردن، إلى جانب 10 منتخبات آسيوية معروفة، اليابان وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وإندونيسيا وفيتنام، وأستراليا والصين وتايلاند وطاجيكستان وماليزيا.

ويتأهل عن القارة الآسيوية إلى أولمبياد باريس، 4 منتخبات، 3 منها بصورة مباشرة، فيما يخوض المنتخب الآسيوي الرابع ملحق مؤهل مع منتخب غينيا رابع قارة أفريقيا في 9 مايو المقبل.

دور المجموعات

وتمثلت المحصلة المقنعة للمنتخبات العربية في دور المجموعات المؤهل إلى أولمبياد باريس، بتأهل 3 من 6 منتخبات، ما يعني النصف، وهي ذات "الحصة" التي حققتها المنتخبات الآسيوية ال10 المشاركة في دور المجموعات، بتأهل 5 منها، أي النصف أيضا.

الثلاثي العربي

وتأهل الثلاثي العربي إلى دور ربع النهائي بعد تصدر منتخب قطر منتخبات مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين على إندونيسيا والأردن، والتعادل مع أستراليا، وتصدر العراق منتخبات مجموعته الرابعة ب6 نقاط من فوزين على طاجيكستان والسعودية، وخسارة مفاجئة أمام تايلاند، وحصول منتخب السعودية على وصافة ذات المجموعة ب6 نقاط من فوزين على طاجيكستان وتايلاند، والخسارة من العراق.

الخميس والجمعة

وفي الدور ربع النهائي من كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، يواجه منتخب قطر نظيره الياباني الخميس، فيما يلتقي منتخب السعودية منافسه الاوزبكي الجمعة، بينما يلاقي منتخب العراق نظيره الفيتنامي الجمعة أيضا، على أن يكتمل مربع الدور بلقاء كوريا الجنوبية مع إندونيسيا الخميس.

ألقاب البطولة

وعلى صعيد حصاد ألقاب بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، فقد سبق للمنتخبين العراقي والسعودي الظفر بلقبي النسختين الأولى 2014 والخامسة 2022 على التوالي، فيما فازت بالقاب النسخ الثانية 2016 والثالثة 2018 والرابعة 2020، منتخبات اليابان واوزبكستان وكوريا الجنوبية على التوالي.

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