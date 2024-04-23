ديوكوفيتش وبيلينغهام وبونماتي الأفضل في جوائز لوريوس

المصدر: أ ف ب

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فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كرة المضرب ولاعب الوسط الشاب الانجليزي جود بيلينغهام والإسبانية أيتانا بونماتي حاملة الكرة الذهبية في جوائز لوريوس خلال الحفل السنوي الذي اقيم في العاصمة الإسبانية مدريد.

واختير ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي بعدد البطولات الكبرى مع 24 لقباً، رياضي العام بفضل الانجازات التي حققها متقدماً على بطل العالم للفورمولا واحد في الأعوام الثلاثة الماضية سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وتوّج ديوكوفيتش (36 عاما) العام الماضي بلقب ثلاث بطولات كبرى، إضافة إلى فوزه ببطولة الماسترز "ايه تي بي".

واحرز ديوكوفيتش جائزة لوريوس لأفضل رياضي للمرة الخامسة في مسيرته ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

قال ديوكوفيتش "يشرفني للغاية أن أفوز باللقب للمرة الخامسة. أفكر في عام 2012، عندما فزت بها للمرة الأولى عندما كان عمري 24 عاماً".

وتابع "أنا فخور جدا بوجودي هنا بعد 12 عاما، وأفكر في عام جلب لي ولجماهيري الكثير من الإثارة والنجاح".

وفاز بيلينغهام، الولد الذهبي لريال مدريد الاسباني، بلقب اكتشاف العام بعد ظهوره الاستثنائي مع النادي المدريدي في سن الـ 20 عاماً فقط، وبعد يوم واحد من تسجيله هدف الفوز في الكلاسيكو ضد برشلونة 3-2.

وسريعا فرض بيلينغهام نفسه وبات أفضل هدافي لوس بلانكوس برصيد 21 هدفا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع النادي.

ولدى السيدات، اختيرت بونماتي بطلة العالم مع منتخب بلادها والحائزة على الكرة الذهبية لعام 2023، كأفضل رياضية للعام بعد موسم تاريخي فازت فيه بجميع الألقاب الجماعية والفردية مع نادي برشلونة ومنتخب "لا روخا".

كما نال منتخب اسبانيا للسيدات جائزة أفضل فريق للعام بعدما توّج في غضون 6 اشهر بكأس العالم للمرة الاولى في تاريخه، وبدوري الامم الاوروبية.

قالت بونماتي التي فازت أيضاً بدوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة "منتخبنا الوطني مجموعة لا مثيل لها. قوتنا تأتي من كل التحديات التي نواجهها، داخل وخارج الملعب".

وفازت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز بجائزة أفضل عودة عقب عودتها المظفرة إلى المسابقات بعد انقطاع دام عامين بسبب اضطرابات ذهنية.

وفازت بايلز، المتوجة بلقب أفضل رياضية في العالم ثلاث مرات، بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجمباز الفني التي أقيمت في بلجيكا العام الماضي.

وكرّم اسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال لمؤسسته ومشاريعه التعليمية في الهند وإسبانيا.

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