أرقام قياسية في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20

المصدر: وام

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حمل تتويج فريق إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، للمرة الـ20 في تاريخه العديد من الأرقام القياسية، وذلك بعد فوزه أمس، على جاره ميلان في الجولة 33 من المسابقة على ملعب سان سيرو.

وبتتويجه الـ 20، فك الإنتر ارتباطه مع غريمه ميلان بـ 19 لقباً لكل منهما، كما أصبحت هذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق اللقب قبل 5 جولات من الختام، حيث سبق وأن حقق ذلك في موسم 2006-2007.

ويعد يوفنتوس الأكثر تتويجاً بالدوري الإيطالي بـ36 مرة، يليه الإنتر بـ 20 مرة، ثم ميلان بـ 19 مرة. وأصبح فوز الإنتر على ميلان هو السادس على التوالي في تاريخ مواجهات الفريقين.

وجاء تتويج الإنتر بلقب الدوري الإيطالي بعدما أصبح الأقوى هجوماً بـ79 هدفاً و28 انتصاراً، والأقوى دفاعاً باستقباله 18 هدفاً، والأقل خسارة بمرة واحدة فقط، والأقل تعادلاً بـ5 تعادلات، وكل ذلك بفارق 17 نقطة عن ميلان أقرب ملاحقيه.

وقال سيميوني أنزاجي مدرب فريق الإنتر، والذي يتوج للمرة الأولى بلقب الدوري، واللقب السادس في جميع المسابقات مع الفريق:"لقد حققنا انتصاراً مميزاًَ هذا الموسم، والفوز بلقب الدوري كان هدفاً أساسياً لنا".

وتابع:" أصبحنا على الطريق الصحيح. لقد فزنا عن جدارة واستحقاق وحققنا اللقب أمام ميلان في مباراة لن تنسي".

وأضاف:" لم يكن أن يتحقق ذلك لولا إمكانات اللاعبين، والتعاون معاً من أجل اللقب. لقد منحوني كل شيء داخل وخارج الملعب. حينما يقوم كل فرد بدوره، تأتي الألقاب".

ووصل المدرب سيميوني أنزاجي إلى اللقب التاسع، إجمالاً في مسيرته، الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، والسوبر الإيطالي 5 مرات.

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