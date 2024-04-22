"الأبيض الأولمبي" يخسر أمام الصين ويودع كأس آسيا مبكراً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب الصيني 1-2، وسجل لمنتخبنا أحمد فوزي في الدقيقة 47، وللصين زي وينيغ وليو جورون في الدقيقتين 25 و5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من المباراة، والتي جرت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2024".

وأنهى منتخبنا مشاركته الآسيوية دون أي نقاط وبهدف وحيد، واحتل المركز الرابع الأخير في المجموعة، وخسر مباراته التاريخية الأولى أمام نظيره الصيني في البطولة، بعدما سبق وتعادلا سلبياً في التصفيات المؤهلة إلى النسخة الآسيوية الحالية.

واحتل المنتخب الصيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وودع ومعه منتخبنا آمال التأهل إلى الدور ربع النهائي منذ الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والتي شهدت مباراتها الثانية أمس أيضاً، فوز كوريا الجنوبية على اليابان بهدف وحيد، على ملعب إستاد جاسم بن حمد، لتنفرد كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، وجاءت اليابان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وقدم منتخبنا أداء ضعيفاً في الشوط الأول، والذي بدأ بإلغاء الحكم هدفاً سجله مدافع الصين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 7، بداعي تسلل حارب عبد الله سهيل، صاحب الكرة العرضية التي سجل منها الهدف، وتمكن المنتخب الصيني من تسجيل أول أهدافه في البطولة، عن طريق زي وينيغ في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكرة هيأها له بالخطأ حارب سهيل.

وأحتسب الحكم ركلة الجزاء للصين في الدقيقة 39، لوجود لمسة يد من سلطان الزعابي، ثم عاد وألغى الركلة بعد تدخل من تقنية الفيديو، وأضاع حارب فرصة تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما استفاد من خطأ مدافع الصين، وخطف الكرة وحاول مراوغة الحارس لي هاو، والذي تدخل في توقيت مناسب ويمنع منتخبنا من التسجيل، واستفاد ليو جورون، من خطأ دفاعي للاعبينا، وخطف الكرة وسجل الهدف الثاني للصين في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبدأ "الأبيض الأولمبي" الشوط الثاني بأداء أفضل، وألغى الحكم هدفاً للصين بداعي التسلل، ورد أحمد فوزي بتسجيل هدف لمنتخبنا في الدقيقة 47، بعد كرة أستلمها بشكل جيد داخل منطقة الجزاء، ووضعها بذكاء في المرمى الصيني، وواصل بعدها منتخبنا ضغطه الهجومي، وتألق الحارس الصيني في تحويل تسديدة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة، إلى ركلة ركنية لم تسفر عن جديد، ليودع "الأبيض الأولمبي" البطولة دون أي انتصار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، كانت قد شهدت خسارة منتخبنا أمام كوريا الجنوبية 0-1، وفوز اليابان على الصين 1-0، وشهدت الجولة الثانية، خسارة "الأبيض الأولمبي" أمام اليابان 0-2، وفوز كوريا على الصين 2-0.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة الآسيوية، إلى تمثيل القارة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع القاري، لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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