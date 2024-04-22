بطولة إسبانيا: تشافي عن عدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى "هذا معيب"

المصدر: أ ف ب

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هاجم مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس رابطة دوري كرة القدم لعدم اعتماد تكنولوجيا خط المرمى (غول لاين تكنولوجي)، خلال خسارة فريقه الأحد مباراة القمة على أرض ريال مدريد المتصدر 2-3.

وعبّر لاعب الوسط السابق عن غضبه لعدم احتساب كرة للجناح الشاب لامين جمال والتي اعتبر الفريق الكاتالوني انها تجاوزت خط مرمى ريال مدريد، علماً ان تجاوز الكرة من عدمها لم تؤكّده مقاطع حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وعندما كان التعادل مخيّماً على المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، لعب جمال الكرة بذكاء في الدقيقة 28 نحو مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين الذي حاول ابعادها وهي تتجاوز خط المرمى.

قال تشافي "هذا معيب"، مشيراً إلى ان التقنية المستخدمة في بطولات أخرى مثل الدوري الإنكليزي ليست معتمدة في الليغا الإسبانية.

تابع المدرب السابق للسد القطري الذي أعلن سابقاً رحيله في نهاية الموسم "إذا أردنا أن نكون أفضل دوري في العالم، علينا التقدّم في هذا المجال، علينا اعتماد التكنولوجيا".

واتفق الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن مع مدرّبه "هذا عار على كرة القدم، لا توجد لدي الكلمات".

تابع الحارس الدولي "هناك الكثير من المال في هذا الوسط، والمال ليس متوفراً لما هو أهم".

والدوري الإسباني هو الوحيد بين البطولات الخمس الكبرى لا يعتمد تكنولوجيا خط المرمى التي تتيح احتساب الهدف من عدمه بشكل تلقائي، اذ يرى رئيس الرابطة خافيير تيباس انها مكلفة.

وسجّل لاعب الوسط الهجومي الإنكليزي جود بيلينغهام هدفاً قاتلاً وضع ريال مدريد على مشارف استعادة اللقب من برشلونة، إذ يتقدمه راهناً بفارق 11 نقطة قبل ست مباريات على ختام الموسم.

أقرّ تشافي "عاش (مدريد) موسماً رائعاً. خسروا مرة يتيمة فقط، لقد حسموا الامر تقريباً".

تابع "اعتقد انه بالمستوى الذي قدمناه كنا نستحق الفوز. لقد نافسنا بشكل جيّد، واعتقد اننا نستحق النقاط الثلاث".

في المقابل، عبّر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته في أسبوع تخطى فيه الملكي مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح وبلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أحرز لقبها 14 مرة قياسية.

قال المدرب المحنك "أنا فخور جداً، لاننا خضنا مبارتين متطلبتين".

تابع "علينا التحضير الآن للجزء الأخير من الموسم، لكننا في موقع جيد".

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