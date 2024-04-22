بيولي: سنحاول منع تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري في الديربي

المصدر: وكالات

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يتطلع ستيفانو بيولي مدرب ميلان للفوز على إنتر ميلان في مباراة الديربي مساء الإثنين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتطلع ميلان للفوز على جاره لتعويض خيبة الأمل بالخروج من الدوري الأوروبي أمام روما في الأسبوع الماضي.

ويحتل ميلان المركز الثاني خلف إنتر ميلان الذي سيضمن فوزه في الديربي التتويج بلقب الدوري، وهو ما يسعى بيولي أيضا لتفاديه واستغلاله كحافز إضافي للاعبيه.

وقال بيولي في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي "الفخر والفداء والانتماء والمسؤولية كلها مصطلحات تترجم أهمية هذه المباراة".

وأضاف مدرب ميلان "لدينا فرصة كبيرة والفوز مهم لعدة أسباب مثل جدول الدوري والخروج من الدوري الأوروبي وسعي إنتر ميلان لحسم تتويجه في هذه المباراة".

وشدد ستيفانو بيولي "أثق كثيرا في فريقي، واللاعبون يدركون جيدا أهمية المباراة، ومن المهم للغاية أن نلعب بثقة ونتفادى إهدار الفرص في الدقائق الأولى مثلما حدث في الديربيات الأخيرة".

ويسعى ميلان أيضا لرد اعتباره بعد الخسارة أمام إنتر ميلان بنتيجة 1 / 5 في مباراة الدور الاول، علما بأنه خسر آخر خمس مواجهات أمام جاره وغريمه اللدود.

وأتم بيولي تصريحاته "ميلان يستحق الفوز بلقب الدوري ولكن علينا أن نبذل أقصى جهد لتفادي حسم التتويج في مباراة الديربي".

من جهته قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان إن فريقه جاهز لمباراة قمة مفعمة بالمشاعر أمام ميلان الاثنين لكنه لا يركز على اقتناص لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالفوز على منافسه المحلي.

ويتقدم إنتر المتصدر بفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني قبل ست جولات على النهاية والفوز في سان سيرو سيضمن له لقبه العشرين للدوري.

وقال إنزاجي للصحفيين "لقد خضنا مسيرة رائعة، غدا قد يكون يوما مهما للغاية لنا جميعا، لكننا لا نعتبره هاجسا. سيطرنا على الموسم، والآن المسيرة على وشك الانتهاء ولكننا نعرف ما فعلناه".

ويقف التاريخ في صالح إنتر بعد فوزه في المواجهات الخمس الأخيرة ضد ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي، بما في ذلك مباراتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال إنزاجي "مباراة القمة دائما قمة، لذلك هناك مشاعر مميزة. المخاطر كبيرة للغاية لكننا نعلم جيدا أننا فزنا في آخر خمس مواجهات وقد منحنا ذلك سعادة كبيرة، وسمح لنا بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكننا نعلم أن كل ذلك غير مهم للمباراة ".

وأضاف المدرب الإيطالي "الانتصارات والألقاب في كرة القدم لها أهمية كبيرة. لكنني سعيد بما حققناه من خلال التكاتف بين النادي والفريق والجماهير".

ورفض إنزاجي التعليق على الضغط الواقع على بيولي بعد النتائج الباهتة التي حققها ميلان في الآونة الأخيرة، بما في ذلك الخروج من دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام روما.

وقال "أستطيع أن أقول إنه بالنسبة لي مدرب عظيم وشخص ممتاز. لقد خاض رحلة ممتازة مع ميلان، فماذا يمكن أن يكون مستقبله لا أستطيع التعليق. أتمنى له الأفضل بداية من يوم الثلاثاء".

وأشاد إنزاجي بجماهير إنتر، قائلا "لقد كان المشجعون دائما قريبين منا، واليوم هناك الكثير منهم وسنذهب مع الفريق لتحيتهم.

"إنهم يستحقون ذلك، بمجرد وصولهم إلى خط النهاية، لقد تم ذلك من خلال العمل معا، من اللاعبين للجميع".

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