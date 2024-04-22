ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل

المصدر: ميامي - أ ف ب

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سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من ثلاثية إنتر ميامي في مرمى ضيفه ناشفيل 3-1 على ملعب «تشايس ستاديوم» في فلوريدا، ما سمح لفريقه بالاحتفاظ بصدارة المنطقة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ورفع ميسي «36 عاماً»، الفائز بمونديال قطر 2022، رصيده إلى 9 أهداف في 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة من 10 مراحل، متقدماً بفارق نقطتين عن نيويورك ريد بول وثلاث عن سينسيناتي مع مباراة أقل لكل منهما.

أحرز هدف ناشفيل فرانكو نيغري، وأحرز أهداف ميامي، ليونيل ميسي «هدفان» الدقيقتين «11»، «81»، وبوسكتيس في الدقيقة «39».

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