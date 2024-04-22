الزمالك يعقد مهمته في كأس الاتحاد الإفريقي بتعادل سلبي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرض دريمز الغاني المغمور التعادل السلبي على مضيفه الزمالك المصري الأحد على ملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وبهذا التعادل، سيكون الزمالك أمام مهمة صعبة إياباً حين يحل ضيفاً على الفريق الغاني الأحد المقبل في كوماسي.

وبدأت المباراة بمحاولات هجومية للزمالك وتراجع دفاعي للضيوف لامتصاص ضغط اصحاب الارض.

وتعددت المحاولات الهجومية على مرمى الحارس سولومون اغبيسي من جانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي لكن من دون نجاعة.

ولجأ لاعبو الزمالك للتسديد من خارج منطقة الجزاء لصعوبة اختراق دفاع الضيوف واختبر الجزيري حظه من مشارف المنطقة بتسديدة ارضية ابعدها اغبيسي ثم شتتها الدفاع (28)، ثم وسدد الاوغندي ترافيس موتيابا كرة مرت بعيدة عن المرمى (45+3).

واصل لاعبو الزمالك رحلة البحث عن هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني، ومرر الجزيري الكرة داخل منطقة الجزاء للبديل البنيني سامسون اكينولا الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الايمن (47)، ثم حصل الفريق المصري على فرصة أخرى عبر السنغالي ابراهيما نداي برأسية الذي سدد بجوار القائم الأيمن (49).

ومرت الدقائق على وتيرة هجوم ضاغط للزمالك ودفاع متكتل لدريمز، فنفذ شيكابالا ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء ابعدها اغيبسي الى ركنية بصعوبة (67)، وعلت رأسية نداي العارضة (75) قبل أن يمرر الأخير عرضية متقنة حولها الجزيري رأسية علت العارضة (88).

وأهدر الزمالك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع فرصة هدف إثر ركلة ركنية حولها نداي رأسية ابعدها اغبيسي من على خط المرمى ثم شتتها الدفاع الى ركنية ثانية أسفرت عن فرصة لأكينولا الذي سدد من داخل منطقة الجزاء فارتدت الكرة من يد الحارس وتابعها حسام عبد المجيد بتسديدة ارتدت من العارضة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز