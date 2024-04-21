أستون فيلا يتمسك بآماله الأوروبية بثلاثية في بورنموث بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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تمسك أستون فيلا بآماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على ضيفه بورنموث، في المرحلة الـ34 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد فوز كريستال بالاس 5 / 2 على ضيفه ويستهام يونايتد.

وعلى ملعب (فيلا بارك)، بادر بورنموث بالتسجيل من خلال دومينيك سولانكي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن مورجان روجيرس أدرك التعادل لأستون فيلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف موسى ديابي وليون بايلي الهدفين الثاني والثالث لأستون فيلا في الدقيقتين 57 و78 على الترتيب.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ20 في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 66 نقطة في المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، بعد خوضه 34 مباراة، بفارق 6 نقاط أمام توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس، الذي لعب 32 مباراة.

من جانبه، توقف رصيد بورنموث، الذي حصد نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

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