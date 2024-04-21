عمر مرموش يحتفل بهدفه في شباك أوغسبورغ قبل تسجيله.. (فيديو)

المصدر: البيان

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سجل النجم المصري عمر مرموش، هدفا بطريقة مثيرة لفريقه آينتراخت فرانكفورت في شباك أوغسبورغ خلال مباراة أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز مرموش الهدف الثالث في الدقيقة 90، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ثم انفرد بالمرمى الخالي مستغلا تقدم حارس المنافس للأمام لمساعدة زملائه في ضربة ركنية، ليساهم المصري في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر مرموش وهو يحتفل بالهدف حتى قبل تسديده الكرة على المرمى، إذ رفع يديه فرحا ثم وضع الكرة في الشباك الخالية، لتخطف هذه اللقطة أنظار المتابعين.

ويقدم مرموش البالغ عمره 25 عاما، أداء رائعا مع نادي آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، إذ ساهم في 17 هدفا (سجل 11 وصنع 6) في مختلف المسابقات.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز السادس على سلم ترتيب مسابقة الدوري.

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