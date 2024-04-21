برنتفورد وبيرنلي يتألقان في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ ف ب

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حقق كل من برنتفورد وبيرنلي، فوزين كبيرين خارج قواعدهما، الأول على مضيفه لوتون تاون 5 - 1، والثاني على مضيفه شيفيلد يونايتد 4 - 1، أمس، في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في المباراة الأولى، أحرز أهداف برنتفورد، الكونغولي يوان ويسا في الدقيقتين 24 و45+1، والجامايكي إيثان بينوك «62»، وكين لويس-بوتر «64»، والألماني كيفين شايدي «86»، بينما سجل لوك بيري هدف لوتون تاون «92»، ليصعد برنتفورد إلى المركز الرابع عشر مؤقتاً برصيد 35 نقطة.

وفي الثانية، أحرز أهداف بيرنلي الدنماركي ياكوب برون لارسن «38»، والفرنسي لورنز سينيون «40»، والجنوب أفريقي لايل فوستر «58»، والأيسلندي يوهان بيرغ غودموندسون «71»، وأحرز هدف شيفيلد يونايتد الهولندي غوستافو هامر «52»، ليعزز بيرنلي موقعه في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 23 نقطة مقابل 16 نقطة لشيفيلد يونايتد الأخير.

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