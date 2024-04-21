سيتي يعبر تشيلسي ويصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

داوى فريق مانشستر سيتي جراح فقدانه لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء على يد ريال مدريد الإسباني، ببلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على منافسه تشلسي 1 - 0 أمس على ملعب ويمبلي بلندن في نصف النهائي.

ويدين سيتي حامل اللقب بفوزه إلى جناحه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 84. ويلعب مانشستر يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي، مع كوفنتري سيتي من دوري «تشامبيونشيب» اليوم على ملعب ويمبلي أيضاً في مباراة نصف النهائي الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز