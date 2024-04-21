أنشيلوتي: الكلاسيكو فرصة كبيرة للاقتراب من لقب الليغا

المصدر: مدريد - أ ف ب

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اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، أن مباراة الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة اليوم ضمن الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإسباني، هي «فرصة كبيرة للاقتراب من لقب الليغا» بالنسبة إلى فريقه.

وتعتبر المواجهة التي سيكون مسرحها ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية الفرصة الأخيرة للفريق الكاتالوني حامل اللقب الموسم الماضي، لتقليص الفارق عن ريال مدريد الذي يتمتع بصلابة مذهلة في صدارة البطولة برصيد 78 نقطة بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة مقابل خسارة وحيدة هذا الموسم بعد مرور 31 مرحلة.

في حال قدر لريال مدريد الفوز على ملعبه حيث لم يهزم هذا الموسم، سيبتعد بفارق 11 نقطة عن برشلونة، وذلك قبل ست مراحل على انتهاء الدوري.

وقال أنشيلوتي: سنكون قريبين جداً من اللقب إذا نجحنا في الفوز، مع الأخذ في الاعتبار أننا نلعب ضد خصم تنافسي للغاية، ستكون مباراة كلاسيكو كما هي الحال دائماً تنافسية.

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