لويس إنريكي: سان جرمان قادر على الفوز بكل شيء

المصدر: باريس - أ ف ب

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أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، أن فريقه قادر على الفوز بكل شيء، وذلك عقب مباراته ضد ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال إنريكي: «نحن في الأمتار الأخيرة من المنافسة، ونحن في طور تحقيق أهدافنا، لذلك نعمل بالكثير من الجدية والحماس». وأضاف: «لكي تكون مرشحاً لجميع الألقاب، فأنت بحاجة إلى فريق كبير يضم 23 لاعباً وبالتالي يتعين عليهم جميعاً أن يكونوا جاهزين عندما نحتاج إليهم».

ويتقدم سان جرمان في الصدارة على بريست بفارق 10 نقاط ويستطيع إحراز اللقب الاربعاء المقبل لدى مواجهة لوريان في الدوري الفرنسي في حال صبت النتائج في صالحه.

وفي سؤال عما إذا كان يهدف إلى إحراز الثلاثية قال إنريكي: ما زلنا في المنافسة وبالتالي حتى الآن نجحنا في الأهداف التي وضعناها. نحن في موقع جيد ولدينا القدرة للفوز بكل شيء».

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