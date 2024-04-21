لاعبة التنس الإسبانية جاربين موجوروزا تعلن اعتزالها

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلنت نجمة التنس الإسبانية جاربين موجوروزا، صاحبة لقبين في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، اعتزالها اللعب، وسبق للإسبانية موجوروزا صاحبة الـ 30 عاماً، الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» عام 2016، قبل أن تفوز بلقب ويمبلدون في الصيف التالي، لكنها لم تشارك في أي مباراة منذ يناير 2023.

وقالت موجوروزا، في مؤتمر صحافي على هامش اختيارها كسفيرة لجائزة لوريوس: «إذا أخبرني أحد قبل 25 عاماً عندما بدأت لعب التنس، إنني سأكون لاعبة محترفة، وأنني سأحقق حلمي بالفوز ببطولات رولان جاروس وويمبلدون، وأنني سأكون المصنفة الأولى على العالم وأفوز بالبطولات، كنت سأظن أن ذلك الشخص مجنون».

وأضافت: «التنس منحني الكثير في الشطر الأول من حياتي، لقد كانت رحلة رائعة وتعرضت خلالها لمواقف عديدة، لقد سافرت عبر العالم وتعرفت على ثقافات عديدة ومختلفة».

وتابعت موجوروزا: «أنا ممتنة لكل الذين ساعدوني ودعموني طوال تلك الفترة، لأنني من دونهم لم أكن لأحقق ما أنا عليه الآن». وأوضحت: «لقد نضجت وأصبحت شخصاً مختلفاً عمّا كنت عليه، والآن أنا مستعدة لبدء مرحلة جديدة من حياتي، والتي سترتبط بشكل أو بآخر بالتنس والرياضة».

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