مانشستر سيتي يهزم تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

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فاز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 1/صفر اليوم السبت، ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز البرتغالي برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وعوض مانشستر سيتي بهذا الفوز خيبة الخروج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح، يوم الأربعاء الماضي.

وتأهل مانشستر سيتي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ويأمل في التتويج باللقب العريق للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخه.

أما تشيلسي واصل إخفاقه ولم ينجح في تفادي شبح الموسم الصفري بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام ليفربول في فبراير الماضي، بينما يحتل المركز التاسع في جدول الدوري.

وفشل الفريق اللندني أيضا في التأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة في تاريخه حيث سبق له الفوز باللقب ثماني مرات آخرها في عام 2018 بينما خسر المباراة النهائية 8 مرات آخرها في 2022.

وينتظر مانشستر سيتي المتأهل من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي التي تجمع بين جاره مانشستر يونايتد ضد كوفنتري سيتي، غدا الأحد.

وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي في يوم 25 مايو المقبل.

وعلى ملعب ويمبلي كان فريق تشيلسي الأكثر خطورة في الشوط الأول وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة لكن ستيفان أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي كان يقظا في التصدي لمحاولتين أمام نيكولاس جاكسون وكولر بالمر في أول 12 دقيقة.

كما أضاع جاكسون انفرادا تاما بالمرمى في الدقيقة 29 حيث راوغ الحارس أورتيجا ثم مرر الكرة بغرابة شديدة لناثان آكي مدافع مانشستر سيتي.

وتألق أورتيجا مجددا في التصدي لمحاولة أمام كول بالمر في الدقيقة 37.

في المقابل كانت أخطر محاولات مانشستر سيتي انفرادا من فيل فودين الذي راوغ الحارس دوردي بيتروفيتش ولعب كرة عرضية أبعدها مارك كوكورييا مدافع تشيلسي من أمام المرمى الخالي.

في المقابل افتقد كيفن دي بروين وجاك جريليش وبرناردو سيلفا التركيز في اللمسة الأخيرة بمحاولات أخرى بينما اختفت تماما خطورة المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

واصل نيكولاس جاكسون إهدار الفرص السهلة أمام مرمى مانشستر سيتي حيث أضاع انفرادا تاما أبعده أورتيجا حارس مانشستر سيتي بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

واستمرت نفس الهجمة بكرة عرضية من كول بالمر قابلها نيكولاس جاكسون برأسية في جسد أورتيجا، وبعدها كاد فودين أن يهز الشباك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي بصعوبة في الدقيقة 53.

وبعدها بدقيقتين سدد بالمر ركلة حرة لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر وبعد توقف لثوان قليلة برأت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي من احتساب ركلة جزاء ضده نتيجة لمسة يد.

وأضاع الثنائي مويزيس كايسيدو وجاكسون محاولات أخرى من هجمات مرتدة بينما كانت مشاركة الجناح البلجيكي جيريمي دوكو مكان جاك جريليش نقطة تحول كبيرة في مسار اللقاء.

بعد نزوله سريعا هدد دوكو مرمى تشيلسي بتسديدة أبعدها الحارس بيتروفيتش في الدقيقة 69 وبعدها بثوان لعب الجناح البلجيكي كرة عرضية مهدها جوليان ألفاريز إلى دي بروين ليسدد الأخير بجوار القائم الأيمن.

ونجح مانشستر سيتي في إحراز الهدف الأول بتوقيت قاتل عندما مرر جيريمي دوكو كرة إلى دي بروين ليلعبها عرضية أرضية من الجهة اليسرى، ويقابلها برناردو سيلفا بقدمه في الشباك.

وأسرع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي لإجراء تبديلات لتنشيط خط هجومه سعيا لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن الوقت لم يسعف رحيم سترلينج وميخايلو مودريك وبن تشيلويل ليتأهل مانشستر سيتي ويعاقب منافسه على إهدار الفرص الضائعة.

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